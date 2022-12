Fußball-WM in Katar live: So steht es bei Kroatien gegen Marokko

Kroatien und Marokko treffen in Katar bereits zum zweiten Mal aufeinander, nachdem sie sich in der Auftaktpartie 0:0-Unentschieden getrennt hatten. Eine ähnliche ereignislose Partie wie in der Gruppenphase erwartet Regragui nicht: "Im ersten Spiel gab es viel Zögern, diesmal werden beide Mannschaften gewinnen wollen, und es wird ein großartiges Spiel werden."