Gerhard Struber: Wie Lionel Messi selbst den Franzosen wehtun kann

Er hat sich bei dieser WM in einen Flow gespielt, mit 35 Jahren noch eine Schar an Fans dazugewonnen und es geschafft, in jeder Partie der X-Faktor zu sein. Es ist außergewöhnlich, wie seine Mitspieler mit ihm umgehen und ihn hochleben lassen. Dabei bin ich mir sicher: Wie Ronaldo hat auch Messi ein ausgeprägtes Ego. Allerdings weiß er, wie wichtig es ist, jeden einzelnen Spieler an Bord zu haben, um als Team Großes erreichen zu können. Dieses Miteinander hat man bei den Portugiesen bei dieser WM nicht so wahrgenommen.

Ein weiterer mentaler Faktor: Die Argentinier haben im Vergleich zu den meisten Franzosen diesen Titel noch nicht gewonnen. Sie sind womöglich eine Spur hungriger und leidensfähiger. Ich denke, sie werden die Nase vorn haben – und Messi wird ganz oben stehen: auf einer Stufe mit Diego Maradona.