Pro und Contra: Ist das Spiel um Platz drei bei der WM sinnvoll?

Der heutige Fußball bietet dem Fan tĂ€glich unzĂ€hlige Spiele auf vielen verschiedenen TV- oder Internetplattformen. Die GeschĂ€ftemacherei kennt mittlerweile keine Grenzen mehr und wird Ă€hnlich ausgedehnt wie die Nachspielzeiten bei dieser WM.

64 Partien braucht es in Katar, ehe der Weltmeister gekĂŒrt ist. In vier Jahren nehmen gleich 48 Nationen am Turnier teil, was die Anzahl der Spiele auf mindestens 80 erhöht. Die FIFA reibt sich die HĂ€nde, denn jedes Match mehr bedeutet mehr Einnahmen. PrĂ€sident Gianni Infantino hatte in Katar den wĂŒsten Einfall den Modus so zu verĂ€ndern, dass in den USA, Kanada und Mexiko im Jahr 2026 gleich ĂŒber 100 Spiele stattfinden könnten. Das Spiel um Platz drei, das Duell der zwei Halbfinal-Verlierer, ist ein PausenfĂŒller, damit die Fußball-SĂŒchtigen nicht drei Tage ohne Droge auskommen mĂŒssen. Im aktuellen Fall hat es immerhin fĂŒr Marokko, den ersten afrikanischen WM-Halbfinalisten, eine besondere Bedeutung.

Die Zirkuspferde mĂŒssen noch einmal in die Manege, weil es Direktor Gianni so will.