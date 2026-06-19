Die Brüderpaare: Von Weltmeister-Brüdern und direkten Gegnern am Rasen

Sieben Brüderpaare sind bei der WM zu sehen. Gleich vier davon laufen nicht für die gleiche Nationalmannschaft auf. Der KURIER wirft einen Blick auf die Brüderpaare der Gegenwart und Vergangenheit – wobei zwei das Kunststück vollbrachten, Weltmeister zu werden.

Inaki und Nico Williams Den Anfang machen Inaki (31) und Nico (23) Williams. Auf Klubebene laufen beide für Athletic Bilbao auf, im Nationalteam ist Inaki Ghana- und Nico Spanien-Spieler. Erfolgreicher ist der Flügelflitzer im Dress der "Furia Roja", er gewann 2024 die Europameisterschaft und hat Chancen, heuer auch Weltmeister zu werden. Der 32-jährige Inaki ist 26-facher Nationalspieler Ghanas und einfacher für Spanien. Nico kommt auf 30 Einsätze. Beide spielen erstmals eine Weltmeisterschaft.

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Derrick Luckassen und Brian Brobbey Derrick Luckassen ist der ältere Bruder. Der 30-Jährige entschied sich nach 21 U-Länderspielen für die Niederlande doch für das Trikot der "Black Stars" und gab am 30. März sein Debüt für Ghana. Brian Brobbey (24) bleibt hingegen seinem Geburtsland treu, hat bereits 13 "Bondself"-Länderspiele auf dem Konto. Auch für diese beide ist es die erste WM-Teilnahme.

Guéla und Désiré Doué Den "WM-Debütanten-Hattrick" der Brüderpaare machen Guéla und Désiré Doue voll. Ersterer läuft im Alter von 23 Jahren für die Elfenbeinküste auf, hat bereits 21 Nationalspiele absolviert. Désiré ist um zwei Jahre jünger, der Franzose darf sich mit Paris Saint-Germain Champions-League-Sieger nennen. Lucas und Theo Hernández Kein Bruder-Duo hat in dieser Auflistung so viele Trophäen gewonnen wie die Hernández-Brüder - die beide für Frankreich spielen. Lucas (30), der um zwei Jahre ältere Bruder, ist unter anderem amtierender Weltmeister, dreimaliger Champions-League-Sieger und viermaliger Bundesliga-Meister. Dazu gibt es 42 Nationalelf-Einsätze. Theo (28) hat "nur" ein Mal die Champions League gewonnen, war dafür aber auch schon Meister in Italien. Auf sein Konto gehen dafür 45 Einsätze für die französische Nationalauswahl.

John und Harry Souttar Im Alter von 29 Jahren kommt John zu seinem WM-Debüt. Der 24-fache schottische Nationalspieler ist damit später dran als der um zwei Jahre jüngerer Harry. Dieser spielt aufgrund der Herkunft der Mutter für Australien, hat bereits 2022 viermal bei der WM aufgespielt und führte die "Socceroos" als Kapitän gegen die Türkei aufs Feld.

Zum Blick in der Vergangenheit: Fritz und Ottmar Walter Beim "Wunder von Bern" 1954, als Deutschland erstmals den Pokal in den Händen hielt, schossen die Brüder Fritz und Ottmar im Halbfinale gegen Österreich vier Tore (Endstand 6:1). Im Endspiel gegen Ungarn führte Fritz die DFB-Elf als Kapitän (insgesamt 61 Einsätze) aufs Feld und schoss ein Tor. Ottmar (insgesamt 21 Einsätze) traf im Endspiel zwar nicht, stand aber ebenfalls die gesamten 90 Minuten auf dem Feld. Kevin-Prince und Jérôme Boateng Im Jahr 2010 schrieben die beiden Ex-Profis in Südafrika Geschichte. Am 23. Juni gab es durch das Aufeinandertreffen von Kevin-Prince (Ghana) und Jérôme (Deutschland) das erste Bruder-Duell auf einer WM-Bühne. Vier Jahre später in Brasilien wiederholten sie das Kunststück. Jérôme wurde im Endspiel gegen Argentinien Weltmeister und bestritt insgesamt 76 Länderspiele. Kevin-Prince absolvierte 15 Länderspiele, verblieb aber ohne Trophäe auf Nationalteamebene.