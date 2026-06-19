Nach dem Kieferbruch: Wer Posch im ÖFB-Team ersetzen könnte

Am Montag trifft Österreich in Dallas auf Argentinien. Im zweiten Gruppenspiel will man gegen den Weltmeister überraschen. Da wäre es schmerzhaft, würde nach Christoph Baumgartner mit Stefan Posch noch ein weiterer Spieler der Startelf ausfallen. Ein Einsatz des Steirers ist nach seinem Kieferbruch allerdings fraglich. Die KURIER-Übersicht, wer ihn ersetzen könnte.

Konrad Laimer Der Bayern-Star, der auf dieser Position zu einem der besten Spieler der Welt wurde, scheint für viele die logische Variante. Allerdings wird Rangnick wohl anders denken. Stellt der Teamchef den Salzburger rechts hinten auf, würde er im Pressing ganz vorne fehlen. Und da ist er vor allem gegen die Argentinier und Algerier in den nächsten beiden Spielen besonders wichtig. Phillipp Mwene Der Mainz-Legionär könnte von links nach rechts wechseln, weil er ohnehin Rechtsfuß ist. Links könnte dann Alexander Prass verteidigen, oder auch Marco Friedl, der zwar nominell ein Innenverteidiger ist, früher oft links außen gespielt hat.

Patrick Wimmer Der Niederösterreicher, der gegen Jordanien zu einem Kurzeinsatz rechts in der Offensive kam, hat im Team bereits drei Mal rechter Verteidiger gespielt und seine Sache dabei gut gemacht. Im März 2025 im Nations-League-Play-off gegen Serbien zwei Mal und in der EM-Qualifikation beim 2:1-Heimsieg gegen Rumänien ebenso. Wimmer wäre die wahrscheinlichste Variante. Nicolas Seiwald Der Leipzig-Legionär spielte die Position unter Rangnick zwei Mal. Dass der Teamchef ihn aus dem Mittelfeld abziehen würde, ist aber nahezu ausgeschlossen. Dort ist er für den Deutschen so etwas wie ein Heiligtum.