ÖFB bestätigt: Stefan Posch erlitt einen Kieferbruch

Nach dem Ausfall von Christoph Baumgartner droht dem ÖFB-Team der nächste schmerzvolle Ausfall für zumindest den Rest der WM. Bei Stefan Posch war am Tag nach dem Jordanien-Spiel klar: Es handelt sich um einen Kieferbruch . Der Steirer war in der Schlussphase mit einem Gegenspieler heftig zusammengestoßen.

Am Mittwoch folgte in Santa Barbara ein Röntgen und eine CT-Untersuchung. Um vollständige Klarheit zu haben, wurden die Bilder aber auch noch nach Österreich zu einem Kieferspezialisten geschickt. Allerdings: Der Mediziner schlief aufgrund der Zeitverschiebung schon, als es so weit war. Bis zur endgültigen Diagnose dauerte es daher bis Donnerstag Vormittag Ortszeit.

Die Bestätigung

Da folgte aber die Bestätigung. In einer Aussendung des ÖFB hieß es:

Eine Operation ist nach aktuellem Stand nicht notwendig. Für den ÖFB-Teamspieler wird nun eine Spezialschiene angefertigt, die den weiteren Heilungsverlauf unterstützen soll.

Ob Posch im kommenden Gruppenspiel gegen Argentinien bereits wieder einsatzbereit sein wird, bleibt abzuwarten.