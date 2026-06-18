Thomas Bernhard sei Dank: Xaver Schlager kann bis ins WM-Finale kommen

Xaver Schlager pflegt bekanntlich im ÖFB-Team einen Lesezirkel – mit sich selbst. Sein Lapsus, nur ein Buch („Holzfällen“ von Thomas Bernhard) mit auf die WM-Reise genommen zu haben, wird nun ausgerechnet von der Internationalen Thomas-Bernhard-Gesellschaft ausgebügelt. Sie stellt dem Mittelfeldmotor ein literarisches Paket zusammen, das am Tag nach dem Argentinien-Spiel Schlager via Post erreichen sollte.

Schade eigentlich, weil den Titel „Alte Meister“ hätte sich der 28-Jährige besser vor dem Duell mit Lionel Messi zu Gemüte führen müssen. Schlager muss nun nicht wie geplant in den USA eine Buchhandlung aufsuchen. Will er tatsächlich alle fünf Bernhard-Werke auslesen, dann muss Österreich wohl das WM-Finale erreichen.