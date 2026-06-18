Thomas Bernhard sei Dank: Xaver Schlager kann bis ins WM-Finale kommen
Xaver Schlager pflegt bekanntlich im ÖFB-Team einen Lesezirkel – mit sich selbst. Sein Lapsus, nur ein Buch („Holzfällen“ von Thomas Bernhard) mit auf die WM-Reise genommen zu haben, wird nun ausgerechnet von der Internationalen Thomas-Bernhard-Gesellschaft ausgebügelt.
Sie stellt dem Mittelfeldmotor ein literarisches Paket zusammen, das am Tag nach dem Argentinien-Spiel Schlager via Post erreichen sollte.
Schade eigentlich, weil den Titel „Alte Meister“ hätte sich der 28-Jährige besser vor dem Duell mit Lionel Messi zu Gemüte führen müssen. Schlager muss nun nicht wie geplant in den USA eine Buchhandlung aufsuchen.
Will er tatsächlich alle fünf Bernhard-Werke auslesen, dann muss Österreich wohl das WM-Finale erreichen.
Neben den Werken „Wittgensteins Neffen“, „Der Untergeher“ und „Gehen“ würde sich als finale Lektüre vor allem „Auslöschung“ in Hinblick auf den Gegner anbieten, wobei er auch gut zu einer Feier des WM-Titels passen würde. Blanke Theorie.
Es steht zu Buche, dass Schlager versorgt ist. Und vielleicht geht das ÖFB-Team bei dieser WM noch in die Geschichtsbücher ein.
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