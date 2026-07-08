Erinnerungen an einen gedemütigten Torjäger

Trotz der sensationellen Aufholjagd des FC Messi alias Argentinien gegen Ägypten und Zündstoff-Garantien des Duos Infernal Trump/Infantino beschäftigt heimische Fans noch das Abschneiden von Ralf Rangnicks Team. Die Reaktionen reichen von „völlig überschätzt“ bis „eh brav“. Sehr brav. So lässt sich auch das völlig skandalfreie Benehmen während des WM-Aufenthalts beschreiben. Was früher bei einer WM eher selten der Fall war. Womit gar nicht erst auf den Skandal von Gijon 1982 angespielt werden muss, vor dem Herbert Prohaska, genervt von Grupppenbildungen, heimfahren wollte.

Auch vor Cordoba 1978 hatte es gekracht. Wegen Spielerfrauen im Camp brachten es Hans Krankl und Co. nicht erst wegen des 3:2 gegen Deutschland weltweit auf die Titelseiten. Nach der WM 1954 in der Schweiz, wo Österreich mit Platz 3 das bis heute beste WM-Ergebnis erreicht hatte, stiegen die Rapidler Walter Zeman und Ernst Happel in Hütteldorf aus dem Zug, weil sie befürchteten, von der wartenden Menge auf dem Westbahnhof bedroht zu werden.