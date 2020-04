Fußball-Weltmeister 1990: „Tante Käthe“ feiert seinen 60er

„ Rudi Wüterich“ nannten ihn die Medien danach oft. Auch, weil es immer wieder legendäre Wutausbrüche Völlers gab. Philipp Lahms Verhalten bezeichnete er nach Kritik in dessen Buch als „erbärmlich und schäbig“, eine Experten-Runde im TV nannte er „Muppet-Show“, als ihm Sky-Reporter Ecki Heuser nach einem Interview dankte, antwortete er: „Ich ihnen nicht.“

Sein ehemaliger Trainer Otto Rehhagel kannte diese Seite von Völler. „Ich habe noch heute ein Gespür dafür, wenn es in dir brodelt“, schrieb der 81-Jährige in einer Geburtstagswürdigung in Bild am Sonntag. „Trotzdem bist du immer Mensch geblieben. Ehrlich und geradlinig“, meinte Rehhagel. Zudem sei Völler ein „Vollblutstürmer“ gewesen.