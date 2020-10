Als Hans Krankl narrisch wurde: "Das ist irreregulär! Ende!"

Zehn Jahre dauerte es bis zu den nächsten Duellen, diesmal erstmals in einer WM-Qualifikation. Am

13. Oktober 2004 gab es in Belfast ein hart umkämpftes 3:3, Teamchef Hans Krankl war danach außer sich und gab eines seiner kultigsten Interviews.

„Ein so ein Schiedsrichter, aus Australien zu holen. Oiso do muaß se die UEFA wos überlegen.“

„I bin gezeichnet von an Match, 3:3, des ma gwunnan ham.“

„Doss da Feldhofer Ferdl zum ersten Moi spült gegen a Ungeheuer mit da Nummer zehn, der a Rugbyspüla is und ka Fuaßboispüla?“

„Wann i siach, wos der 33-jährige Kühbauer, wia der 70 Meter geht in an Konter in der 88. Minutn ... Jo locht da ned an jedn des Herz in Österreich?“

„I muaß jetzt urteilen über die Mannschoft, und was do passiert ist, ist extremst nicht in Ordnung. Noch einmal: Das ist irreregulär! Ende.“

Ende der WM-Träume und damit auch das Aus für Teamchef Hans Krankl war am 3. September 2005 ein 2:3 in Polen. Beim 2:0 gegen Nordirland im Oktober in Wien war ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner offiziell Cheftrainer, an seiner Seite stand Andreas Herzog.