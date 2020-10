Österreich bei der EM 2021 gegen Georgien oder Nordmazedonien

Die Ukraine und die Niederlande waren bereits seit Ende der EM-Qualifikation und der drauffolgenden Auslosung im Spätherbst 2019 als Gegner von Österreichs Fußball-Nationalteam bei der kommenden Europameisterschaft festgestanden. Seit Donnerstagabend hat sich die Zahl der vier möglichen Auftaktgegner und des vierten Teams in der Gruppe C auf zwei reduziert.

Georgien setzte sich im EM-Playoff-Halbfinale mit 1:0 gegen Weißrussland durch, Nordmazedonien gewann mit 2:1 gegen den Kosovo. Die beiden siegreichen Teams treffen nun im Finale am 12. November aufeinander. Wer als Sieger hervorgeht, trifft - sofern die EM-Endrunde im kommenden Jahr stattfinden kann - am 13. Juni im ersten Gruppenspiel der EURO in Bukarest auf Österreich.

Auch Rumänien, einer der Gastgeber, wäre als Gegner möglich gewesen. Die Osteuropäer verabschiedeten sich allerdings nach einer 1:2-Niederlage auf Island im Play-off-Halbfinale aus dem Rennen um die noch zu vergebenden Startplätze.