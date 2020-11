Vier Neulinge im ÖFB-U21-Kader für EM-Quali-Finale

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam startet mit vier Neulingen im Kader die Vorbereitung auf die beiden letzten Spiele der EM-Qualifikation. Neben Tobias Lawal (LASK) kommen auch Leo Greiml (Rapid), Matthäus Taferner (WAC) und Patrick Wimmer (Austria Wien) zu ihrer ersten Einberufung, wie der ÖFB am Donnerstag mitteilte.

Die Chancen, sich als einer der fünf besten Gruppenzweiten für die Endrunde in Slowenien und Ungarn zu qualifizieren, sind vor dem Quali-Finale noch intakt. Voraussetzung für eine mögliche EM-Teilnahme sind aber zwei Siege. Die in der Gruppe 3 auf Platz zwei (hinter dem bereits als Gruppensieger feststehenden England) liegende Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch trifft zunächst am 13. November auswärts in Samsun auf die Türkei (18.00 Uhr MEZ, live ORF Sport+). Zum Abschluss wartet dann am 17. November in Ried das Duell mit den Altersgenossen aus Andorra (20.25 Uhr, live ORF Sport+).