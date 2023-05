Freiburg hatte im Viertelfinale Bayern München eliminiert, gegen Leipzig gelang den Breisgauern mit den ÖFB-Teamspielern Philipp Lienhart in der Innenverteidigung und Stürmer Gregoritsch in der ersten Halbzeit aber ganz wenig. Gregoritsch vergab in der 39. Minute die einzige gute Chance der Heimischen in Hälfte eins.

Freiburg gab aber nicht auf und kam nach Rot für Josko Gvardiol wegen einer Notbremse (58.) mit einem Mann mehr auf dem Platz zum Ehrentreffer. Gregoritsch (75.) traf per Kopf, wirklich in Gefahr geriet Leipzig aber nicht mehr. Szoboszlai setzte mit einem Elfmeter den Schlusspunkt (97.).