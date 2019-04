Ibrahimovic schenkte jungem Fan Trikot - unter einer Bedingung

Zlatan Ibrahimovic ist ein Riesengewinn für die nordamerikanische Profi-Liga MLS. Seinetwegen kommen die Menschen in die Stadien. In der vergangenen Saison hatte sein Klub LA Galaxy einen Schnitt von 24.444 Zuschauern, was bei einem Fassungsvermögen der Heimspielstätte Dignity Health Sports Park von 27.000 Plätzen ein überragender Wert ist. Man sollte zudem niemals vergessen, dass sich der Fußball in Nordamerika hinter Football, Basketball und Eishockey anstellen muss.

Der charismatische Schwede ist stets für ein Highlight gut, sei es auf oder aber neben dem Platz. Am vergangenen Wochenende tat er sowohl auf als auch neben dem Spielfeld für Höhepunkte. Beim 2:1-Heimerfolg von Galaxy gegen die Portland Timbers erzielte er zunächst beide Tore, anschließend machte er einen jungen Fan im Publikum glücklich.