Zlatan Ibrahimovics stichelt gegen Cristiano Ronaldo

Alles Quatsch, meint nun ein anderer Stürmerstar. Zlatan Ibrahimovic gab in einem Interview seine Meinung dazu preis. " Cristiano redet über neue Herausforderungen? Er nennt so etwas Herausforderung, wenn er zu einem Klub wechselt, für den es normal ist, die Serie A zu gewinnen?", sagt der charismatische Schwede und fragt sich: "Warum hat er sich nicht vor ein paar Jahren für Juve entschieden, als sie noch in der zweiten Liga gespielt haben?"

Für den Schweden sei das, was der Portugiese gemacht hat, nichts Besonderes. "Bullshit! Ein Wechsel zu Juventus ist keine Herausforderung. Versuche mal, mit einem Zweitligisten Champion zu werden und ihn zum höchsten Level zu führen. Das ist eine Herausforderung". Die Antwort Ronaldos wird vermutlich nicht lange auf sich warten lassen.