Neuer Job: Tschertschessow wird Teamchef beim ÖFB-Gegner

Wenn Österreich am Freitag in Berlin im zweiten und richtungsweisenden EM-Gruppenspiel auf Polen trifft, dann wird auch Stanislaw Salamowitsch Tschertschessow im Olympiastadion sein.

Als Klubtrainer wurde Tschertschessow, der immer noch eine Wohnung in Tirol hat, Meister in Polen (Legia Warschau) und in Ungarn (Ferencvaros Budapest).

Zum ersten Duell mit Österreich in der Nations League kommt es am 10. Oktober im Linz, das Rückspiel in Kasachstan findet am 14. November statt. Neben Kasachstan trifft Österreich in der Liga B der Nations League noch auf Slowenien und Norwegen.