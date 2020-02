Spanischer Klub warf Ballbuben nach Rassismus aus Akademie

Der spanische Fußball-Drittligist UD Ibiza hat einige Ballbuben nach einem Rassismus-Vorfall aus der Nachwuchsakademie geworfen. Diese hatte dem kubanischen Torhüter Christian Joel von Sporting Gijon B nach dem Liga-Spiel auf den Balearen am Sonntag via Social Media ein Video geschickt, in dem sie über den 20-Jährigen spotteten und ihn als "Immigrant" bezeichneten.