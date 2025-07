Rapid vor Saisonstart: Neue Spieler, Union Berlin und Europacup-Auftakt

"Saisonziele gemeinsam erarbeiten"

Bei der Frage nach den Zielen für die nächste Saison zögert der sonst so schlagfertige Wiener aber noch. Man wolle das „mit der Mannschaft definieren“. Nicht von Zielen „träumen“, die „sich die Jungs nicht zutrauen“.

Das erste Etappenziel jedenfalls stehe fest, betrifft den Europacup und liegt auch schon in greifbarer Nähe. Es ist das Erreichen der Ligaphase der Conference League. Rapid gastiert am Donnerstag beim montenegrinischen Cupsieger Decic in Tuzi zur zweiten Quali-Runde.

Einen großen Auswärtsblock wird es in dem Vorort von Podgorica wohl nicht geben. Für die Fanreise habe man nur rund 100 Karten erhalten. Das Retourspiel in Hütteldorf steigt am 31. Juli.

„Wir wollen gut in die Saison reinstarten und international so aufzeigen, dass das LASK-Spiel auch noch Sinn ergeben hat“, erinnert Stöger an das packende und am Ende erleichternde Saisonfinale im Juni. „Wir haben an vielen Punkten gearbeitet, die bisher nicht so gut waren“, plaudert „Euro-Louis“ Schaub aus dem Trainingslager-Nähkästchen. Jetzt geht es ans Eingemachte.“