Warum der neue Rapid-Song für Aufregung sorgt

Statt Wiener Mundart und Liebeserklärungen an den Verein (Rapid, Rapid, des is mei’ Leb’n), setzt man auf zarte Pop-Gitarren-Klänge und den hochdeutschen Gesang des Interpreten. Das Wort „Rapid“ findet sich im Text kein einziges Mal wieder, was einigen eingefleischten Anhängern missfällt. In den sozialen Medien hagelt es Kritik. „Klingt nach deutscher Popmusik. Ich höre keinerlei Wiener Identität oder gar Fußballkultur heraus. Schrecklich“, kommentiert ein YouTube-User.