Rapid kennt den Gegner in der Conference League

Rapid muss in der kommenden Woche in der 2. Qualfikationsrunde zur Conference League gegen einen Klub aus Montenegro antreten: Der FK Decic Tuzi setzte sich in der 1. Runde gegen den FK Sileks Kratovo aus Nordmazedonien mit dem Gesamtscore von 3:2 durch.

Dedic war im Jahr 2024 Meister in Montenegro und ist aktueller Cupsieger. Die Meisterschaft 2024/25 schloss die Mannschaft auf Rang vier ab.

Das erste Spiel findet am 24. Juli auswärts statt, in Tuzi, einem Vorort der Hauptstadt Podgorica. Das Rückspiel in Wien wird am 31. Juli ausgetragen.