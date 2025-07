Verstärkung in der Offensive: Das ist der neue Stürmer von Rapid

Rapid hat einen Stürmer gefunden. Janis Antiste, der laut Medienberichten bereits am Mittwoch zum Medizincheck in Wien war, hat sich mit den Hütteldorfern auf einen leihweisen Wechsel von US Sassuolo - mit Kaufoption - geeinigt.

Der in einer Aussendung als "vielversprechender französischer Stürmer" bezeichnete 22-Jährige soll nicht nur als Mittelstürmer zum Einsatz kommen, sondern sei in vielen Varianten denkbar, so Sportchef Markus Katzer: "Janis Antiste ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar. Er kann sowohl als alleiniger Neuner spielen, aber auch in einem Zweier- oder Dreier-Sturm."