Neues Gesicht bei Rapid: Offensivspieler bereits in Hütteldorf

Der 22-jährige Franzose war zuletzt leihweise bei Nürnberg in der zweiten deutschen Bundesliga und hat in zwölf Spielen fünf Tore erzielt und zwei Assists geliefert. Und er folgt - wie aufmerksamen Rapid-Fans aufgefallen ist - Rapid bereits auf Instagram.

Rapid dürfte auf der Suche nach einem Stürmer fündig geworden sein. Janis Antiste soll laut französischen Medienberichten für heute Vormittag zum Medizincheck in Hütteldorf gekommen sein und soll wohl auf Leihe - mit Kaufoption über 4 Millionen Euro - von Sassuolo nach Wien wechseln.

Vor wenigen Tagen hatte Rapid die Verpflichtung von Jean Marcelin gemeldet. Der Innenverteidiger aus Madagaskar hatte sich bei seinem letzten Arbeitgeber Beitar Jerusalem nicht mehr sicher gefühlt und um einen Wechsel gebeten. Nun könnte ein weiterer Spieler aus Israel in Hütteldorf seine neue Heimat finden.

Auch Martin Ndzie soll es aus Israel in Richtung Wien ziehen. Der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler wuchs im französischen Rennes auf und ist Nationalspieler Kameruns. Er spielte bereits in der Jugend Ashdod und zeigte zuletzt in der israelischen Liga auf. Laut israelischen Medienberichten soll er Rapid mehr als zwei Millionen Euro wert sein.

Ein Hinweis, dass doch ein defensiver Mittelfeldspieler Rapid noch verlassen könnte?