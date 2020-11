Salzburgs Szoboszlai landet auf "AS"-Titelseite - und bald bei Real?

Am Donnerstagabend machte sich Dominik Szoboszlai in seiner ungarischen Heimat unsterblich. In der Nachspielzeit des Play-off-Finales gegen Island schoss der Salzburg-Profi Ungarn zur Fußball-EM. "Es waren vier Isländer vor mir, zum Glück hat Könyves einen genommen und ich dachte mir, bei 20 Metern schieß ich. Es hat funktioniert", schilderte Szoboszlai seinen Antritt von der Mittellinie, der in der 92. Minute mit dem 2:1-Siegestreffer belohnt wurde.

In der Puskas-Arena konnten neben Ungarns Spielern und Betreuern zumindest einige Feuerwehrleute, Sanitäter und Ordner ihr Glück kaum fassen. Szoboszlais Wunsch für die Endrunde war ein naheliegender: "Ich hoffe wirklich, dass wir dann vor einem vollen Haus spielen können." In der Gruppe mit Weltmeister Frankreich, Ex-Weltmeister Deutschland und dem regierenden Europameister Portugal dürfen die Ungarn im kommenden Juni gegen die Franzosen und Iberer in Budapest antreten. Auf die Deutschen treffen sie in München. "Mein Traum als Kind war es immer, einmal gegen Ronaldo zu spielen. Das geht jetzt in Erfüllung", sagte Szoboszlai, dessen Einsatz nach den vermeintlich positiven Corona-Tests bei Salzburg zu Wochenbeginn noch mehr als unsicher gewesen.