Schaufeln als Abschlusstraining: Wacker-Spieler retten das Heimspiel

Als am Freitagvormittag in Innsbruck dicke Schneeflocken vom Himmel fielen, rechneten nur die wenigsten damit, dass 24 Stunden später im Tivolistadion Fußball gespielt werden kann.

Trotz der widrigen Bedingungen steht dem Heimspiel von Westligist Wacker Innsbruck gegen den FC Pinzgau (15.30 Uhr) am Samstag nichts im Wege. Den Spielern und Fans des Traditionsklubs sei Dank.