Vor 4.278 Fans: Drittligist FC Wacker feiert einen Derbysieg
Nach dem Schlusspfiff der Partie FC Wacker Innsbruck gegen Reichenau dürften manche Besucher im Tivolistadion einen Hauch Wehmut verspürt haben. Denn dieses Stadtderby wird es in dieser Form in Zukunft wohl nicht mehr geben.
12 Punkte Vorsprung
Der zehnfache Meister Wacker befindet sich auf Abschiedstour aus dem Amateurfußball. Mit dem souveränen 4:0-Erfolg im Duell gegen den Stadtrivalen Reichenau machten die Innsbrucker den nächsten Schritt Richtung Bundesliga.
Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Dornbirn beträgt bereits 12 Punkte.
Tolle Kulisse
Beeindruckend war einmal mehr die Kulisse beim ersten Heimspiel des FC Wacker in der Frühjahrssaison: 4.278 Fans verfolgten das Derby - bei den Besucherzahlen ist der Traditionsklub bereits bundesligareif.
Auf dem Spielfeld kamen die Innsbrucker Kicker freilich erst nach der Pause auf Touren. Das 1:0 von Abwehrchef Kopp (48.) war der Türöffner, Kunze und der eingewechselte Owusu mit einem Doppelschlag machten den 4:0-Heimsieg perfekt.
Bereits am Mittwoch wartet auf den FC Wacker auswärts gegen Dornbirn das nächste Match.
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