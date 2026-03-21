Vor 4.278 Fans: Drittligist FC Wacker feiert einen Derbysieg

Nach dem Schlusspfiff der Partie FC Wacker Innsbruck gegen Reichenau dürften manche Besucher im Tivolistadion einen Hauch Wehmut verspürt haben. Denn dieses Stadtderby wird es in dieser Form in Zukunft wohl nicht mehr geben.

12 Punkte Vorsprung

Der zehnfache Meister Wacker befindet sich auf Abschiedstour aus dem Amateurfußball. Mit dem souveränen 4:0-Erfolg im Duell gegen den Stadtrivalen Reichenau machten die Innsbrucker den nächsten Schritt Richtung Bundesliga.

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Dornbirn beträgt bereits 12 Punkte.