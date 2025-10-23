Aufstiegsjubel im Herbst: Der FC Wacker darf für die 2. Liga planen

Wenn Verantwortliche von Fußballvereinen ihren Blick weit in die Zukunft richten, dann mündet das nicht selten in Tagträumen oder dem Bau von Luftschlössern. Dieser fehlende Realitätssinn hat schon einige Klubs in den Ruin geführt – auch im Tivolistadion.

Beim FC Wacker ist die Vision, 2026/’27 die Rückkehr in der Bundesliga zu feiern, schon neun Monate vor dem Anpfiff der kommenden Saison Wirklichkeit geworden. „Ich will jetzt nicht präpotent klingen, aber wir sind praktisch fix in der zweiten Liga“, sagt Hannes Rauch, der Präsident des Traditionsklubs.

Diese Ansage ist nun weder großtuerisch oder kühn, vielmehr liegt dieser präsidialen Prognose ausschließlich Realitätssinn zugrunde. Der FC Wacker ist nämlich der einzige Vertreter aus der Regionalliga West, der um die Zulassung für die 2.Liga ansucht, seit dem Workshop bei der Bundesliga am Mittwoch gilt das als amtlich.

Erster oder Zweiter Die letzte und einzige sportliche Hürde sollte für die Innsbrucker kein Hindernis sein: Der FC Wacker muss die Westliga-Saison als Erster oder Zweiter abschließen. Nach elf Siegen in Serie führt das Team von Sebastian Siller die Tabelle mit 4 Punkten Vorsprung. „Dass wir sieben Mal hintereinander verlieren oder das noch herschenken, kann ich mir nicht vorstellen“, sagt Präsident Hannes Rauch.

Glücksfall für Wacker Für die Klubverantwortlichen erweist sich diese Situation als Glücksfall. Denn der FC Wacker kann damit schon jetzt mit den Planungen für die 2.Liga beginnen. „Das ist optimal, weil wir eine lange Vorlaufzeit haben und uns dann in allen Bereichen gut aufstellen können“, erklärt Hannes Rauch. Finanziell können die Innsbrucker dank der Kooperation mit Los Angeles FC die 2.Liga stemmen.