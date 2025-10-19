Mit 4 Toren 9 Punkte: Der FC Wacker perfektioniert den Arbeitssieg

3:0, 4:0, 5:0, 5:1 - in den ersten Runden dieser Westliga-Saison hatte der FC Wacker Innsbruck ein Schützenfest nach dem anderen gefeiert und die Gegner regelrecht zu Statisten degradiert. Mittlerweile zeigen die Titelfavoriten aus Innsbruck ein anderes Gesicht und demonstrieren seit einigen Wochen, dass sie auch den Arbeitssieg im Repertoire haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FCW/Schönherr Bright Owusu erzielte beim 1:0 in Kuchl den Siegestreffer

Im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Kuchl präsentierte sich Leader Wacker erneut als Meister der Effizienz: Ein Tor genügte dem Team von Sebastian Siller, um den Pflichtsieg einzufahren. Bright Owusu traf bereits in der fünften Minute und brachte die Gäste aus Innsbruck auf die Siegerstraße. Damit bewies Coach Siller ein gutes Händchen, denn Owusu war zuletzt immer nur als Joker zum Einsatz gekommen.