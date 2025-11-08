Erstklassig in der 3.Liga: In diesem Ranking ist der FC Wacker bundesligareif

Heimspiele des FC Wacker Innsbruck haben einen hohen Unterhaltungswert. Das liegt vor allem an der schwarz-grünen Anhängerschaft, die den Traditionsverein auch in der Regionalliga West hochleben lässt wie zu besten Zeiten.

Und mag das Spiel noch so zäh und ereignisarm sein wie die letzte Heimpartie im Kalenderjahr 2025, die der FC Wacker gegen St.Johann/Pongau durch ein Tor von Owusu (46.) mit 1:0 gewann.

3.155 Zuschauer im Schnitt Beim 14. Sieg in Folge stimmte die Innsbrucker Vereinsverantwortlichen in erster Linie die Atmosphäre im Tivolistadion zufrieden. 3.120 Fans verfolgten das Duell mit dem Tabellennachzügler. Damit kann der souveräne Drittliga-Leader - Verfolger Seekirchen liegt schon zehn Zähler zurück - eine beeindruckende Bilanz vorweisen: Im Schnitt kamen nämlich 3.155 Fans zu den Heimspielen. Wohlgemerkt in der Westliga.

Im Zuschauer-Ranking ist der FC Wacker schon bundesligareif. Mit 3.155 Fans pro Heimspiel lässt der Regionalligist die Bundesliga-Klubs Hartberg (3.039) und WSG Tirol (2.024) hinter sich und findet sich in der österreichweiten Besucher-Hitparade auf Rang 11 wieder.

