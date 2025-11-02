13. Sieg in Folge: Der FC Wacker fixiert den Herbstmeistertitel

Sebastian Siller hält nichts von halben Sachen. Deshalb kann der Chefcoach des FC Wacker auch mit dem Herbstmeistertitel in der Regionalliga West wenig anfangen. Für ihn ist das ein Titel ohne Wert, „ich will ja sowieso jedes Match gewinnen.“

Seit Sonntag, seit dem 2:0-Erfolg in Kufstein (Tore von Sy und Yilmaz), ist es amtlich, dass die Innsbrucker in der Westliga als Leader überwintern.

Nichts anderes war vom FC Wacker erwartet worden: der Klub hat mit Los Angeles FC und dem FC Bayern München starke finanzielle und strategische Partner an seiner Seite und denkt in anderen Kategorien.