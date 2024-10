Rangnick fordert "Heavy Metal statt langsamen Walzer"

Der Auftakt in die Nations League ist mit einem 1:1 in Slowenien und einem 1:2 in Norwegen im September in die Hose gegangen. So weit kein Beinbruch, denn schon in dieser Woche hat man die Chance auf Wiedergutmachung. Gegen Kasachstan (Donnerstag) und Norwegen (Sonntag) gibt es in Linz die Chance auf Wiedergutmachung.

Dass es dazu einen anderen Auftritt benötigt als zuletzt, ist auch dem Teamchef klar. Allerdings: Von einer Planänderung in Sachen Spielidee will Ralf Rangnick nichts wissen. Auch dass nach den beiden Partien im September in erster Linie das zum Teil ideenlos wirkende Spiel im eigenen Ballbesitz in die Kritik geraten ist, bringt Rangnick nicht ins Grübeln.

Schon auswärts gegen Norwegen (55 Prozent) und in Slowenien (62) hatte Österreich öfter den Ball als der Gegner. Dieser Prozentsatz wird sich in den beiden bevorstehenden Heimspielen womöglich noch einmal erhöhen. Ein behutsames Ausspielen des Gegners interessiert Rangnick aber deshalb nicht. Er will auch weiterhin lieber wie ein Außenseiter spielen als wie ein Favorit. „Wir werden den Teufel tun und uns nur überlegen, wie wir im eigenen Ballbesitz besser werden“, sagt der Deutsche und bleibt seiner Linie, seiner etablierten Spielidee vom aggressiven Attackieren und schnellen Umschalten treu. „Unser Spiel steht und fällt mit der Intensität und der Aggressivität, egal ob wir den Ball haben oder der Gegner.“