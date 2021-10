Fußball-Premiere in Döbling: Senioren als Einlaufkinder

Das gab es in Österreich noch nie: Statt junger Ballkinder werden am 9. Oktober Pensionistinnen und Pensionisten mit den Fußballern der Vienna auf das Spielfeld der Hohen Warte laufen. Ankick ist um 16 Uhr, die Aktion gegen den ASK-BSC Bruck/Leitha soll ein Zeichen des "generationenübergreifenden Schulterschlusses und Denkanstoß zugleich" sein, wie es in einer Aussendung der Vienna heißt.

Der Ehrenanstoß wird vom ältesten Mitglied des PensionistInnenklubs der Stadt Wien vorgenommen, gemeinsam mit dem jüngsten Nachwuchsspieler der Vienna.

Große Bühne

„Mit der Aktion ‚SeniorInnen bewegen Bälle und Menschen‘ möchten wir nicht nur das soziale Netz enger schnüren und unseren SeniorInnen die große Fußballbühne ermöglichen", sagt Madlena Komitova, die Leiterin des PensionistInnenklubs zu dessen 75-Jahr-Jubiläum. "Es geht uns um mehr Sichtbarkeit, Teilhabe und eine neue sowie wertschätzendere Wahrnehmung von WienerInnen 60, 70, 80 und 90 plus!"