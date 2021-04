Historischer Rekord: Als 85.000 Zuschauer die Hohe Warte stürmten

85.000 Zuschauer bei einem Länderspiel der österreichischen Nationalmannschaft. Gerade in Zeiten von Corona, in denen aktuell gar keine Zuschauer gestattet sind, eine fast unvorstellbare Zahl. Am 15. April 1923, also vor genau 98 Jahren, war aber genau das der Fall. Nachdem Österreichs Team im Jänner 1922 - im ersten Länderspiel nach dem 1. Weltkrieg - in Mailand Italien ein 3:3 abgerungen hatte, kam es knapp ein Jahr später zur Revanche.