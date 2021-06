100 Jahre Hohe Warte: Eine Bombe unter der Vienna-Kabine?

Vienna, Vienna. Wer hätte gedacht, dass Österreichs ältester bereits in Konkurs gewesener Fußballklub noch einmal an einem Tag drei Mal Anlass zum Feiern haben würde, ...

... weil Viennas einzigartige Naturarena, die Hohe Warte, am Samstag 100 Jahre alt wird, obwohl Spekulanten das im noblen Döbling befindliche Traumgrundstück liebend gern gewinnbringend zubetoniert hätten;

... weil die Frauen vom First Vienna Football Club erstmals in die erste Bundesliga aufsteigen, in der die beiden österreichischen Topklubs nicht vertreten sind, zumal Salzburg und Rapid keine Damen-Sektion haben;