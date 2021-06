100 Jahre Hohe Warte: Fußball, Flaks und Elefanten

Der Einstieg der Uniqa-Versicherung als Hauptsponsor rettet den Verein schließlich in letzter Sekunde, eine Professionalisierung auf allen Ebenen folgt. „Jetzt weht ein ganz anderer Wind auf der Hohen Warte“, sagt Juraske.

Dieser Wind soll die Vienna nun auch sportlich wieder nach oben tragen. Das Frauen-Team steht vor dem Aufstieg in die Bundesliga, die Männer wollen vorerst einmal zurück in die Regionalliga Ost. Damit soll aber nicht Schluss sein. Juraske: „Ich hoffe, dass die Vienna weiter erfolgreich sein und in absehbarer Zeit versuchen wird, in die 2. Liga aufzusteigen.“

Und vielleicht kehrt dann irgendwann auch wieder der Glanz der alten Tage zurück auf die Hohe Warte.