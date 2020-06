Rassismus-Eklat bei Sieg von Englands Meister Manchester City

Noch während die Partie lief, entschuldigten sich die Gäste mit einer Stellungnahme. "Wir möchten klarstellen, dass die Verantwortlichen im Turf Moor (Anm.: Heimspielstätte des FC Burnley) nicht willkommen sind. Dies entspricht in keiner Weise dem, wofür der Burnley Football Club steht, und wir werden voll und ganz mit den Behörden zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen zu ermitteln und lebenslange Verbote auszusprechen", hieß es in dem in den sozialen Netzwerken verbreiteten Tweet.

Darüber hinaus entschuldigte sich der Verein bei "der Premier League, Manchester City und all denjenigen, die für Black Lives Matter einstehen".