Tottenham und Danso bleiben in der Premier League, West Ham nicht
Tottenham Hotspur hat am letzten Spieltag der Premier League den Klassenerhalt geschafft, West Ham United steigt hingegen in die 2. Liga ab. Die Spurs setzten sich mit 1:0 (1:0) gegen den FC Everton durch und kamen am Ende einer desaströsen Saison mit insgesamt drei Trainern noch zu einem glücklichen Ende. Die Hammers, die auf eine Niederlage des Konkurrenten hoffen mussten, gewannen ihr Heimspiel gegen Leeds United 3:0 (0:0).
Tottenham war mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso im ausverkauften Stadion an der White Hart Lane von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Matchwinner war Joao Palhinha (43. Minute), der den Ball kurz vor der Pause erst an den Pfosten köpfte und dann den Abpraller verwertete. Sein Tor sorgte für emotionale Szenen im Stadion.
Meister Arsenal gewinnt bei Glasner
Champions-League-Finalist FC Arsenal stand schon vor dem Spieltag als englischer Meister fest. Die Londoner setzten sich mit 2:1 (1:0) bei Crystal Palace, dem Team von Oliver Glasner, durch. Sportlich ging es um nichts mehr.
Vor dem Spiel zogen Tausende Arsenal-Fans feiernd durch die Straßen um den Selhurst Park in Süd-London. Die Tore für die Gunners erzielten Gabriel Jesus (42. Minute) und Noni Madueke (48.) nach Vorlage des eingewechselten Havertz. Mit Blick auf das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am Samstag rotierte Trainer Mikel Arteta auf neun Positionen.
Emotionale Szenen in Manchester
Starcoach Pep Guardiola verpasste in seinem letzten Spiel mit Manchester City einen Sieg. Beim Europa-League-Sieger Aston Villa unterlag sein Team mit 1:2 (0:1). Guardiola verabschiedet sich nach zehn Jahren, in denen er mit City sechs Meisterschaften, die Champions League und dreimal den englischen Pokal gewann. City und Villa sind für die Champions League qualifiziert.
Die Auswirkungen auf Sturm Graz und Salzburg
Weil Aston Villa Platz vier behauptete, hat dies Auswirkungen auf die Europacup-Setzliste 2026/27. Auch Sturm Graz profitierte, Österreichs Vizemeister bekommt es nun Ende Juli in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation mit Schottlands Zweitem Hearts oder Polens Zweitem Gornik Zabrze zu tun. Mit Bodö/Glimt oder Fenerbahce hätten ganz andere Kaliber gedroht. Salzburg hoffte vergeblich auf eine Verbesserung des fünftplatzierten Liverpool FC. Die „Bullen“ steigen nun fix in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation ein.
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