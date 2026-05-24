Tottenham und Danso bleiben in der Premier League, West Ham nicht

Tottenham Hotspur hat am letzten Spieltag der Premier League den Klassenerhalt geschafft, West Ham United steigt hingegen in die 2. Liga ab. Die Spurs setzten sich mit 1:0 (1:0) gegen den FC Everton durch und kamen am Ende einer desaströsen Saison mit insgesamt drei Trainern noch zu einem glücklichen Ende. Die Hammers, die auf eine Niederlage des Konkurrenten hoffen mussten, gewannen ihr Heimspiel gegen Leeds United 3:0 (0:0).

Tottenham war mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso im ausverkauften Stadion an der White Hart Lane von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Matchwinner war Joao Palhinha (43. Minute), der den Ball kurz vor der Pause erst an den Pfosten köpfte und dann den Abpraller verwertete. Sein Tor sorgte für emotionale Szenen im Stadion.

Meister Arsenal gewinnt bei Glasner

Champions-League-Finalist FC Arsenal stand schon vor dem Spieltag als englischer Meister fest. Die Londoner setzten sich mit 2:1 (1:0) bei Crystal Palace, dem Team von Oliver Glasner, durch. Sportlich ging es um nichts mehr.

