Belgien gegen Ägypten live: So steht es beim WM-Spiel

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar, möchte sich Belgien bei der Fußball-WM 2026 wieder von einer besseren Seite zeigen. Der erste Gegner in der Gruppe G ist Ägypten. Die Afrikaner reisen mit den Top-Stars Mohamed Salah und Omar Marmoush an. Anpfiff ist um 21 Uhr (live ServusTV).