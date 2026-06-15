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Belgien gegen Ägypten live: So steht es beim WM-Spiel
In der Gruppe G der Fußball-WM 2026 treffen um 21 Uhr (live ServusTV) Belgien und Ägypten aufeinander.
Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar, möchte sich Belgien bei der Fußball-WM 2026 wieder von einer besseren Seite zeigen. Der erste Gegner in der Gruppe G ist Ägypten. Die Afrikaner reisen mit den Top-Stars Mohamed Salah und Omar Marmoush an. Anpfiff ist um 21 Uhr (live ServusTV).
Austragungsort ist das Lumen Field in Seattle (USA).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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