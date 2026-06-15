5 Millionen Follower: Payne ist Neuseelands neuer Social-Media-Star

Social-Media-Hype rund um Neuseelands neuen Superstar Tim Payne. Vor der dritten WM-Teilnahme der "All Whites" hatte der 32-Jährige, der in seiner Heimat als Rechtsverteidiger für Wellington Phoenix spielt, auf Instagram vier Tausend Follower. Das passte Valen Scarsini nicht. Der Argentinier ist in seiner Heimat ein Influencer, ihm folgen akkumuliert auf selbiger Plattform, Youtube und TikTok rund zwei Millionen Menschen. Durch seinen Anstoß, auf Payne aufmerksam zu machen, trat Scarsini einen richtige Welle los. Der Social-Media-Star berichtet mittlerweile intensiv über den Verteidiger.

Payne erreicht Kultstatus Payne hält aktuell auf Instagram bei 5,7 Millionen Followern und erreicht damit mehr Menschen, als Neuseeland Einwohner (5,3 Mio) hat. Doch das einfache "Folgen" ist den Menschen nicht genug: Der Neo-Superstar erhielt einen eigenen Song und wurde auf der Haut eines Fans mit Bild und dem Schriftzug "No Payne, No Gain" verewigt. Ein anderer frittierte Essen im Payne-Stil. Auch Fan-Shirts und Actionfiguren gibt es mittlerweile. Getroffen haben sich Scarsini und Payne bereits. Der 32-Jährige bedankte sich mehrfach beim Argentinier, wisse nicht, was er inmitten des Hypes "fühlen" soll. Für den "All Whites"-Verteidiger sei "das alles fremd. Ich verarbeite es noch, aber es ist großartig."