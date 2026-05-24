Die Rapid-Zukunft: Kampf gegen den Absturz mit vielen offenen Fragen

Das ist mit Ansage passiert: Wie beim 0:3 im Cup im Jänner hat Rapid auch im Play-off um das letzte Europacup-Ticket die Rieder Standards nicht in den Griff bekommen, bei der 1:2-Pleite im Hinspiel fielen beide Gegentore nach ruhenden Bällen. So war es auch im Dezember 2025 in Hütteldorf beim 1:2, dem damals historischen, ersten Auswärtserfolg der Rieder im 44. Versuch.

Fünf Monate später wäre es keine Überraschung mehr, wenn die Innviertler erneut in Hütteldorf jubeln. Am Pfingstmontag steht ab 17 Uhr das Play-off-Rückspiel an. Die am Freitag offensichtlich psychisch wie physisch angeschlagenen Rapidler müssen den Rückstand drehen, um den totalen Absturz zu verhindern.

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Teuer, aber schlecht Fest steht: Die Saison mit dem teuersten Kader der Vereinsgeschichte wird viele offene Fragen hinterlassen. Einiges auf wie abseits des Feldes erscheint fragwürdig.

Ein Ein- und Ausblick: Die Standards Dass Rapid seit Jahren bei den Offensivstandards schwächelt, ist bekannt. Plötzlich und unerwartet kam der Einbruch bei Defensivstandards. Bis Anfang April – damals ging es beim 0:2 gegen Sturm im direkten Duell um Platz 1 – war Rapid das einzige Team ohne Gegentreffer aus Eckbällen. Seither gab es in neun Partien zehn Gegentore aus ruhenden Bällen. Fast logischerweise auch beide in Ried, gegen die Meister der Standards rund um Zwei-Meter-Mann Nikki Havenaar. Das Personal Cvetkovic (Wade) und Bolla (krank) könnten im 50. Saisonspiel in den Kader zurückkehren. Grgic (Leistenschmerzen) hofft, sich doch mit einem letzten Einsatz nach drei Jahren verabschieden zu können. Auch für Leihspieler Weimann dürfte der letzte Auftritt für Rapid anstehen. Das letzte Spiel für Ried steht für Nicolas Bajlicz an. Der Mittelfeldmotor zeigte beim 2:1, warum ihn Rapid-Trainer Hoff Thorup zurückholen will und den 21-Jährigen auch bekommen wird.

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Ebenso überzeugte der Däne seinen Landsmann Tonni Adamsen, 31, von der nun erfolgten Unterschrift bei Rapid. Der ablösefreie Goalgetter soll die Torflaute (schwächste Liga-Offensive mit Altach) beenden. Das Präsidium Auffallend ruhig verhält sich die Führungsriege. Das wird auch bis zum Saisonende so bleiben. Zwar wird der jahrelange Misserfolg analysiert, das Wirken von Sportvorstand Markus Katzer zusehends kritisch betrachtet und über Verbesserungen beraten. Wie vom KURIER berichtet ist anstelle eines Köpferollens allerdings eine Veränderung der Organisation in der Sportdirektion geplant.

Offizielle Beschlüsse soll es aber erst nach einer großen Saisonanalyse kommende Woche geben. Die Fans Der Frust im Anhang ist enorm. Mit dem Heimspiel gegen Ried endet auch die Ära der lange üblichen Fanpolitik. Wie vom KURIER berichtet wird es einige Veränderungen und Verschärfungen geben. Im Detail werden die Fans bei der Mitgliederversammlung am 8. Juni informiert.