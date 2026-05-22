Um das letzte Europacup-Ticket: Ried fordert die kriselnden Rapidler

Für Ried sind es "Bonusspiele", für Rapid geht es nur noch darum, die ganz große Peinlichkeit zu verhindern: Mit dem teuersten Kader der Vereinsgeschichte droht den Hütteldorfern das Verpassen der Europacup-Qualifikation. Zum Debüt von Trainer Johannes Hoff Thorup gab es im Jänner im Cup im Innviertel eine 0:3-Abfuhr. Noch im Herbst 2025 war die goldene Serie von Rapid gegen Ried in Hütteldorf gerissen - erste Heimpleite in der Bundesliga überhaupt.

Dementsprechend schwer fällt es, vor dem Play-off um das letzte Europacup-Ticket einen Favoriten zu benennen, auch wenn das Budget von Ried viel kleiner ist. Aufgrund der vielen Ausfälle bei Rapid gibt es eine überraschende Aufstellung, etwa mit Jonas Auer in der Startelf. Hier sehen Sie, wie es im Hinspiel ab 19.30 Uhr in Ried steht: