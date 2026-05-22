Um das letzte Europacup-Ticket: Ried fordert die kriselnden Rapidler
Für Ried sind es "Bonusspiele", für Rapid geht es nur noch darum, die ganz große Peinlichkeit zu verhindern: Mit dem teuersten Kader der Vereinsgeschichte droht den Hütteldorfern das Verpassen der Europacup-Qualifikation.
Zum Debüt von Trainer Johannes Hoff Thorup gab es im Jänner im Cup im Innviertel eine 0:3-Abfuhr. Noch im Herbst 2025 war die goldene Serie von Rapid gegen Ried in Hütteldorf gerissen - erste Heimpleite in der Bundesliga überhaupt.
Dementsprechend schwer fällt es, vor dem Play-off um das letzte Europacup-Ticket einen Favoriten zu benennen, auch wenn das Budget von Ried viel kleiner ist.
Aufgrund der vielen Ausfälle bei Rapid gibt es eine überraschende Aufstellung, etwa mit Jonas Auer in der Startelf.
Hier sehen Sie, wie es im Hinspiel ab 19.30 Uhr in Ried steht:
Am Montag kommt es in Hütteldorf ab 17 Uhr zum Rückspiel.
Während die Saison für Horn nach dem Derby-Foul von Ranftl beendet ist, gab es zumindest bei der Abreise nach Ried noch Hoffnung bei Bolla. Der Rechtsverteidiger war die ganze Woche krank und könnte vielleicht übers Wochenende noch zum Kader stoßen.
Routinier Grgic bekam beim Abschlusstraining in Wien am Donnerstag in der Hüftgegend Schmerzen und musste aufhören - kein gutes Zeichen.
Ganz kurzfristig ausgefallen ist Nenad Cvetkovic. Yusuf Demir ist bekanntlich gesperrt.
Fix ist, dass Max Senft nach dem Play-off von Ried nach Karlsruhe als neuer Chefcoach des deutschen Zweitligisten wechseln wird.
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