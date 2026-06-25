Routine fürs Innviertel: Ried holt den langjährigen Rapid-Kapitän

Die SV Ried hat sich einen Fußballer mit großer Erfahrung und einer bewegten Karriere geschnappt. Stefan Schwab verstärkt ab sofort die Innviertler und kehrt damit nach sechs Jahren im Ausland wieder in die österreichische Bundesliga zurück. Zentrale Rolle „Ich bin 35 Jahre alt und möchte beweisen, dass ich in einer guten Verfassung bin und auf diesem hohen Niveau eine gute Rolle spielen kann“, erklärt der zentrale Mittelfeldmann. „Ich will der Mannschaft helfen, eine gute und erfolgreiche Saison zu spielen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier / Gerhard Deutsch Stefan Schwab spielte von 2014 bis 2020 bei Rapid und war der Kapitän der Hütteldorfer

Ende der Wanderjahre Der gebürtige Saalfeldner war in der letzten Saison beim deutschen Zweitligisten Holstein Kiel unter Vertrag. Zuvor hatte Stefan Schwab fünf Jahre lang für den griechischen Traditionsverein Paok Saloniki gespielt. Der Mittelfeldspieler war 2020 von Rapid nach Griechenland gewechselt. Bei den Hütteldorfern trug Schwab die Kapitänsschleife und war einer der Leithammel der Mannschaft.