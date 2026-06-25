Routine fürs Innviertel: Ried holt den langjährigen Rapid-Kapitän
Die SV Ried hat sich einen Fußballer mit großer Erfahrung und einer bewegten Karriere geschnappt. Stefan Schwab verstärkt ab sofort die Innviertler und kehrt damit nach sechs Jahren im Ausland wieder in die österreichische Bundesliga zurück.
Zentrale Rolle
„Ich bin 35 Jahre alt und möchte beweisen, dass ich in einer guten Verfassung bin und auf diesem hohen Niveau eine gute Rolle spielen kann“, erklärt der zentrale Mittelfeldmann. „Ich will der Mannschaft helfen, eine gute und erfolgreiche Saison zu spielen.“
Ende der Wanderjahre
Der gebürtige Saalfeldner war in der letzten Saison beim deutschen Zweitligisten Holstein Kiel unter Vertrag. Zuvor hatte Stefan Schwab fünf Jahre lang für den griechischen Traditionsverein Paok Saloniki gespielt.
Der Mittelfeldspieler war 2020 von Rapid nach Griechenland gewechselt. Bei den Hütteldorfern trug Schwab die Kapitänsschleife und war einer der Leithammel der Mannschaft.
Leader für die Jungen
„Wir wollten nach den Abgängen unbedingt einen weiteren Stabilitätsfaktor im Kader haben, den wir mit Stefan Schwab gefunden haben. Er wird bei uns im Spiel eine strategische Rolle im Spiel mit dem Ball einnehmen und uns auch bei Standards helfen. Zudem soll er unsere jungen Spieler unterstützen“, erklärt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried.
Stefan Schwab ist froh, wieder in der Heimat kicken zu können. „Nach sechs Jahren im Ausland, fünf davon in Griechenland und eines in Deutschland, ist es für mich jetzt der richtige Schritt, in die österreichische Bundesliga zurückzukehren.“
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