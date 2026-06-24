Nach Aufstieg: Der FC Wacker verliert seinen heimlichen Sportchef

Bei der offiziellen Meisterfeier vor zwei Wochen war Harald Gärtner noch voll in Partylaune. Auch wenn sein Abschied vom FC Wacker Innsbruck damals schon feststand, ließ es sich der deutsche Strippenzieher im Hintergrund nicht nehmen, den Titel in der Regionalliga West und die Rückkehr in die Bundesliga gebührend zu feiern. Fehlstunde Ganz im Gegensatz zu so manchem Spieler, der den Innsbrucker Verein verlässt, sich bei der Meisterfeier und der Verabschiedung aber nicht mehr blicken ließ (Lucas Scholl, Albin Krasniqi, Mateo Franzotti).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/JOHANN GRODER / EXPA/JOHANN GRODER Wacker-Coach Sebastian Siller führte den Verein von der 5. Liga in die 2. Liga

Mission erfüllt Harald Gärtner war in den letzten Jahren beim FC Wacker meist unter dem Radar unterwegs. In der Öffentlichkeit trat fast ausschließlich Präsident Hannes Rauch in Erscheinung, im Hintergrund zog Gärtner die sportlichen Faden. Der 57-jährige Deutsche war vom Partnerverein Los Angeles FC als Manager Europe installiert worden und kümmerte sich um die Traditionsklubs FC Wacker und Grasshoppers Zürich.

Beim FC Wacker hatte Harald Gärtner vor allem gemeinsam mit Sportvorstand Jakob Griesebner und Chefcoach Sebastian Siller mit der Entwicklung der Mannschaft tun. Die Mission ist mehr als gelungen: Die Innsbrucker, die vor vier Jahren noch am Boden lagen, schafften drei Meistertitel in Folge und den Durchmarsch von der 5. in die 2. Liga. Zurück in Ingolstadt Gärtner kehrt nun zu seinem Herzensverein FC Ingolstadt zurück, wo er schon von 2007 bis 2019 tätig war. In dieser Zeit gelang mit Trainer Ralph Hasenhüttl - übrigens ein Stammgast bei Wacker-Heimspielen - der erstmalige Aufstieg in die deutsche Bundesliga.