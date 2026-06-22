Cup-Auslosung: Derbys für Rapid und die Austria in Runde eins

Kurz nachdem sich Österreichs Nationalteam Argentinien mit 0:2 beugen musste, hatte die WM Pause. Da ging es nämlich darum, die 1. Runde im ÖFB-Cup auszulosen. Als Glücksengerl fungierten Andreas Ivanschitz und Herbert Prohaska. Letzterer bescherte seiner Austria ein brisantes Los - das die violette Legende sogar angekündigt hatte.

Die Veilchen bekommen es in einem kleinen Derby mit dem Wiener Sport-Club zu tun. Da war doch was! Richtig: Im Herbst 2022 setzte sich der Regionalligist im Achtelfinale sensationell gegen die Austria durch. Damals gab es - noch am alten Sport-Club-Platz einen 3:1-Erfolg des Underdogs. Der hatte damals jedoch auch von den tiefen Platzverhältnissen profitiert. Die wird es zu dieser Jahreszeit eher nicht geben, außerdem wird im neuen Stadion mit neuem Rasen gespielt. Premiere für Ex-Rapidler gegen Austria Die Austria brennt jedenfalls auf Revanche. Beim Sport-Club ist es das erste Pflichtspiel für Neo-Trainer Daniel Seper - der Rapid-Vergangenheit hat als langjähriger Co-Trainer in Hütteldorf.