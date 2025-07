2,5 Millionen netto: Arnautovic ist zum Medizincheck in Belgrad

Österreichs Rekordnationalspieler Marko Arnautovic ist bereits in Belgrad und unterzieht sich dem Medizincheck bei Roter Stern. Man habe sich schon am Freitagabend auf einen Zweijahresvertrag geeinigt, bestätigte Zvezdan Terzic , der Generaldirektor des Traditionsclubs, der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug. Demnach sei geplant, dass Arnautovic bereits im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation am 29. Juli gegen Lincoln Red Imps aus Gibraltar für Roter Stern debütiert.

"Wir standen lange Zeit in Kontakt, haben unter strengster Geheimhaltung an diesem Transfer gearbeitet und darauf gewartet, dass alles zusammenpasst", erklärte Terzic. Den Zweijahresvertrag soll Arnautovic noch am Montag unterschreiben, versicherte der Clubchef. Laut übereinstimmenden Medienberichten erhält der ÖFB-Stürmer jährlich 2,5 Millionen Euro netto - und ist damit der teuerste Spieler in Roter Sterns Clubgeschichte.

"Er ist ein Spieler, wegen dem die Leute ins Stadion kommen", sagte Terzic über den 125-fachen Nationalspieler (41 Tore). "Ich bin fest davon überzeugt, dass alle unsere Spieler mit Marko um 30 Prozent besser sein werden als bisher." Roter Stern war zuletzt achtmal in Folge serbischer Meister und will wie im Vorjahr in die Champions League. Die Qualifikation startet am Dienstag (18.00 Uhr) in Gibraltar.