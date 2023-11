ÖFB-Cup: Rapid-Coach warnt vor vor einer Leistung wie in Gurten

„Dass sie in der Liga am Tabellenende stehen, wird am Mittwoch keine Rolle spielen“, sagt Rapid-Trainer Zoran Barisic. Ein Spiel wie in Gurten, in dem der Außenseiter lange Zeit die bessere Mannschaft war, will der Coach vermeiden: „Wir müssen von der ersten Minute an voll da sein. Die ersten 75 Minuten gegen Gurten müssen und werden Warnung genug sein.“ Bis auf Cvetkovic und Kongolo sind alle fit.

Salzburg-Coach Struber kennt die Stärken von Hartberg

Rechtzeitig vor dem Cup-Achtelfinale in Form gekommen ist Salzburg. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber hat sich mit einem 3:0 gegen Altach für das Gastspiel in Hartberg warmgeschossen (18 Uhr/live auf ORF 1). Der Coach warnt jedoch vor den Steirern, derzeit Fünfter in der Liga: „Sie nehmen aktuell eine richtig gute Entwicklung. Es wird darauf ankommen, dass wir unser wahres Gesicht zeigen. Dann wird es für Hartberg schwierig gegen uns.“