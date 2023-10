Liga-Kracher live: So steht es bei Sturm Graz gegen Austria Wien

Es war bisher ein goldener Oktober, den Vizemeister Sturm Graz am Sonntag (14.30 Uhr/) auch erfolgreich abschließen will. Mit der Moralinjektion vom 2:2 gegen Atalanta Bergamo und als ungeschlagener Tabellenführer gehen die Grazer in das Heimspiel gegen Austria Wien und peilen auch im vierten Bundesliga-Match in diesem Monat einen Sieg an. Sie würden damit auch einen 26 Jahre alten Klubrekord einstellen.

