Die sportliche Situation des SK Rapid hat sich vergangene Woche mit der Heimniederlage gegen Austria Klagenfurt weiter zugespitzt. Tabellenrang sechs mit mageren 14 Punkten nach Halbzeit des Grunddurchgangs entsprechen nicht den grün-weißen Ansprüchen. Zum Auftakt der Rückrunde wollen die Wiener am Sonntag (17.00 Uhr) in der Bundesliga den Turnaround einläuten, zu Gast in Hütteldorf ist der aktuell drittplatzierte LASK.

