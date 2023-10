Bundesliga: Salzburger Befreiungsschlag erhöht Druck auf Sturm

Meister Salzburg hat am Samstag den von Trainer Gerhard Struber geforderten „Pflichtsieg“ geholt. Nach zuletzt zwei Heimniederlagen in der Bundesliga besiegte der Titelverteidiger zu Hause den SCR Altach mit 3:0 und rückte zumindest für einen Tag bis auf einen Punkt an Tabellenführer Sturm Graz heran.

Amar Dedic (44.) kurz vor der Pause und Maurits Kjaergaard unmittelbar danach (46.) leiteten den Sieg ein, Karim Konate (59.) fixierte den Endstand.