Stranzl: Der beste Frühpensionist des Landes

Einmal geht’s noch. Eigentlich wollte Martin Stranzl seine Karriere ja schon 2013 beenden. Um der Familie zuliebe ins Burgenland heimzukehren. Dann verlängerte er seinen Vertrag bei Mönchengladbach bis 2014. Nach Verhandlungen mit dem Familienrat wurde schließlich noch ein Jahr, bis Sommer 2015, angehängt. Und jetzt scoutet die Borussia in ganz Europa nach einem Nachfolger, hofft aber, dass bei Stranzls allerletzten Verträgen aller guten Dinge drei sind: Eine Verlängerung bis zum Saisonende 2016 wird der Bundesliga-Zweite dem 34-Jährigen im Winter anbieten.

Eine Unterschrift ist nicht ausgeschlossen, denn Stranzls Sohn Elias findet sich ebenso wie Tochter Hannah im deutschen Schulsystem zurecht. Jugendliebe und Ehefrau Elke, die auf einem Tattoo als Schutzengel Stranzls Brust ziert, gefällt’s am Niederrhein. Das Burgenland kann warten.

Dass die Gladbacher Jahr für Jahr alles in Bewegung setzen, um ihren Abwehrchef umzustimmen, ist verständlich. Sonntagabend verzweifelte auch Bayerns Goalgetter Robert Lewandowski an der Zweikampfstärke des Innenverteidigers. "So ist Stranzl unersetzlich", titelte das Fachmagazin kicker, wählte den Güssinger zum zweiten Mal in dieser Saison ins "Team der Runde" und schrieb nach dem 0:0 gegen die Münchner: "Wieder einmal überzeugte Stranzl als Borussias Abwehrchef".

Gladbach-Trainer Lucien Favre sieht das genauso. Die üblichen Rotationen des Schweizers machen nur vor einem Namen halt – Stranzl verteidigte in allen 15 Pflichtspielen über 90 Minuten. Dem nicht genug, die Zahlen in den Datenbanken deuten auf den besten Stranzl aller Zeiten hin: Mit 80 Prozent gewonnener Zweikämpfe ist er die Nummer eins in der Bundesliga. Vor Defensiv-Weltmeistern wie Boateng oder Hummels.

Besonders hart einsteigen muss der 1,91 Meter große Athlet dafür nicht: Nur sieben Zweikämpfe wurden in den bisher neun Bundesligaspielen nach Fouls oder Handspielen von Stranzl abgepfiffen. Zum Vergleich: Selbst gefoult wurde der Routinier bereits neun Mal.

Allzu viel reden will Stranzl darüber nicht, Interviews gibt er nur, wenn es unbedingt nötig ist.