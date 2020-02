Manager bestätigt: Salzburg angelt nach Schweizer Top-Talent

Der im Jahr 2002 geborene Omeragic hat alle Nachwuchs-Mannschaften des Schweizer Nationalteams durchlaufen, sich allerdings noch nicht endgültig festgelegt - das Heimatland seiner Eltern, Bosnien-Herzegowina, kämpft noch um den Verteidiger. "Wir müssen uns das Nationalteam in Ruhe vornehmen", kündigt Jashari an.

Erst kürzlich hat sich Omeragic bis 2024 an den FC Zürich gebunden. "Er ist glücklich darüber, den Vertrag bei dem Klub verlängert zu haben, wo er das Vertrauen aller genießt und zeigen kann, was er drauf hat. In Zürich bekommen die Youngsters mehr Zeit", sagte Jashari. Sein Klient sei "fokussiert darauf, Erfahrung zu sammeln, denn in diesem Alter ist es wichtig zu spielen". Vielleicht eben in Salzburg?